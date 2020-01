Politiet søgte efter genstand: Bilist fik knust soltag under motorvejsbro

Opdatering Fyns Politi har stoppet søgningsarbejdet igen, da der ikke var tegn på, at der var kastet noget fra broen.

Motorvejsbroen ved afkørsel 58a er spærret. Fyns Politi er i gang med at søge efter, om det skulle være en genstand, der har ramt soltaget på en bil, eller om ruden tildfældigvis er gået i stykker, idet kvinden kørte under motorvejsbroen.

Kortvarig afspærring på Motorvej E20 mellem til- og frakørslen ved 58a Middelfart Ø, Kauslunde, i tidsrummet kl. 1315 - ca. 1400 pga. søgning efter genstand. Stadig muligt at benytte til- og frakørsel på 58a. — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 9, 2020

- Vi ved ikke, om det er en sten eller et tilfælde endnu. Soltaget er muligvis bare krakeleret, siger vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck.

Umiddelbart vil søgningen af området kun vare i tre kvarter, og der vil derfor allerede fra klokken 14 være passage igen på motorvejsbroen.

Selve afkørslerne ved broen er ikke lukket af, og bilister kan derfor godt komme af og på motorvejen som sædvanligt. Det er stykket imellem til- og frakørslen, der er spærret i forbindelse med politiets arbejde.

- I og med, at den sprænger i det personen kører under broen, vil vi være på sikre side. Hvis det var imellem to broer, kunne der have været mange andre grunde til det, siger Milan Holck.

I følge vagtchefen skulle anmelderen selv have haft en anelse om, at der blev kastet fra broen, men havde hverken set en person eller en genstand.

- Vi vil hellere undersøge sådanne episoder en gang for meget end en gang for lidt, siger Milan Holck.

Kort før klokken 14 blev søgningsarbejdet på motorvejsbroen stoppet. Politiet fandt ikke noget, der kunne tyde på, at der var kastet en genstand.