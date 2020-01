Politiet søger vidner til 20 indbrud i samme kvarter

På kort tid blev ikke mindre end 20 indbrud begået i Ø-kvarteret i Middelfart juleaften.

Nu er Fyns Politi i gang med at efterforske indbruddene, som formodes at være begået mellem klokken 17 og klokken 20 af de samme gerningsmænd.

- Vi er ret overbeviste om, at der er tale om en østeuropæisk gruppering, som står bag de her 20 indbrud, hvilket vi underbygger både med udsagn fra vidner, og med de fund vi har gjort de forskellige steder, siger Finn Wegner Petersen, der er leder af Indbrudsgruppen ved Fyns Politi, i en pressemeddelelse.

Blandt andet har flere vidner set en eller flere personer i området, som har talt sammen på et fremmed sprog. En vidne, som er herboende østeuropæer, har identificeret sproget som slavisk.

- Og så har vi også har fundet en snusdåse med slavisk skrift i en busktæt på et af gerningsstederne – lige der, hvor et vidne har set en af de formodede gerningsmænd flygte igennem, så det underbygger jo også vores teori, siger Finn Wegner Petersen i pressemeddelelsen.

Samme slags indbrud alle steder

Indbruddene i alle 20 boliger blev begået på samme måde, og det var også omtrent det samme, der blev stjålet.

- Det er koster, som er lette at omsætte, og som er lette at transportere, såsom smykker og kontanter, hvilket blot understøtter vores formodning om, at der er den her type indbrudstyve, vi leder efter, siger Finn Wegner Petersen.

Nu venter politiet på svar fra DNA-prøver, mens efterforskningen fortsættes. Blandt andet leder man efter steder, hvor gerningsmændene opholder sig, og hvor de gemmer deres tyvekoster. En mørk varebil er blandt andet dukket op i den sammenhæng.

Borgere, der har bemærket noget mistænkeligt i området, kan kontakte politiet på 114.