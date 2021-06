Politiindsats i Middelfart fortsætter: Hele rådhuset undersøges for sprængstoffer

Politiet skal derfor undersøge, om der kan være tale om sprængstoffer.



For at sikre, at der ikke befinder sig yderligere eksplosive sprængstoffer i bygningen, afventer politiet i øjeblikket, at sprængstofhunde og forsvarets sprængstofeksperter ankommer til stedet, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Derefter skal bygningen gennemgås minutiøst for at sikre, at der ikke er risiko for, at der kan opstå en farlig situation.