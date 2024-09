Politikere tager spenderbukserne på og deler penge ud

Bor man i Middelfart Kommune kan man glæde sig over, at der de kommende to år kommer flere penge til indsatsen omkring demente borgere, højere normering i daginstitutionerne og til drift og udvidelse af det kommende nærhospital. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det står klart efter, at et bredt flertal i byrådet - som den første fynske kommune - onsdag blev enige om en budgetaftale, hvor overskriften er, at kommunens overskud skal styre velfærden.

De mange penge har kommunen skrabet sammen via en stor tilflytning fra borgere og private selskaber de seneste år, og budgetterne viser et samlet overskud på 56 millioner kroner.

I budgettet blev der også plads til at afsætte 400 millioner kroner til anlægsprojekter de kommende fire år.