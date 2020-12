Præst ramt af corona - julegudstjeneste i fare

Jeg synes, vi skal lukke kirkerne juleaften på grund af alt det smitte Ina Hansen, kirkegænger, Strib

Hvis ikke Stribs julegudstjenester hang i en tynd tråd før, så gør de det det i hvert fald nu.

Coronaen har nemlig ramt begge præster i Vejlby-Strib-Røjleskov kirker og præsterne er derfor gået i selvisolation.

Sognepræst Jes Rønn Hansen er testet positiv for covid-19, mens kollegaen Bente Luise Toft i øjeblikket venter på svar på sin test.

Men trods situationen lykkedes det, at afvikle søndagens gudstjeneste. Menighedsrådsformanden trådte nemlig med succes til og læste dagens tekst.

- Det var fint nok. Det kan jo ikke være anderledes, når der er nogen, der er syge, så må vi jo bøje os. Sådan er det, konstaterede kirkegænger Ina Hansen og tilføjede, at det var dejligt, at synge et par salmer.

Hun mener, at man situationen taget i betragtning skal tage konsekvensen, og lukke kirkerne juleaften.

- Jeg synes, vi skal lukke kirkerne juleaften på grund af alt det smitte. Der er så mange, der bliver smittet, så er det ikke godt, siger hun og konstaterer:

- Der kommer jo en jul en anden gang igen.

Der er ikke er nogen god løsning

Jes Rønn Hansen er enig med Ina Hansen. Fra sin selvisolation siger Jes Rønn Hansen i et videointerview med TV 2 Fyn, at det kirkelige fællesskab ikke vil tage skade af, at kirkerne lukker i et par uger.

- Men nu har vi fået pålagt at holde gudstjenester, og så gør vi selvfølgelig det, siger han og uddyber dilemmaet:

- Det er en svær situation, hvor der ikke er nogen rigtig god løsning. I påsken der lukkede man jo kirkerne, og det fik man meget kritik for. Og nu har man så åbnet kirkerne her til jul, og det får man så også megen kritik for.

- Det er rigtig svært at gøre alle mennesker glade i det her, tror jeg, siger Jes Rønn Hansen.

Julegudstjenesten er klar

Jes Rønn Hansen og Bente Luise Toft har været forudseende og sikret, at menigheden kan få sin julegudtjeneste uanset, hvad der sker.

Man har nemlig optaget en hel julegudstjeneste, som den 24. december klokken 13.00 vil blive sendt på Youtube og på Middelfart Lokal Tv.

- Det er en rigtig hyggelig lille gudstjeneste. Det er jeg er rigtig glad for, når jeg oven i købet selv er blevet smittet med corona, så det har reddet julen for mig i hvert fald.

Jes Rønn Hansen fortæller til TV 2 Fyn, at han ikke mærker meget til coronaen og kun føler sig skidt tilpas.

