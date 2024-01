Professor afslører "klokkeklar fejl" i Nordic Waste-skandale

Torben Østergaard-Nielsen er havnet i stormens øje, efter at hans investering i Nordic Waste har vist sig mindre heldig, fordi "et betydeligt jordskred på Nordic Wastes grund ved Randers har fører til omfattende skader".

Men ifølge Ellen Margrethe Basse, der er professor emerita ved Aarhus Universitet og ekspert i miljøret, var det ikke i strid med miljøgodkendelsen, at Nordic Waste fortsatte med at læsse jord ind på virksomhedens grund helt frem til december 2023, hvor jordskredet fandt sted og udsatte Alling Å og Randers Fjord for potentiel miljøskade.

Miljøgodkendelsen, der er udstedt af Randers Kommune til Nordic Waste, lægger nemlig ikke loft over, hvor meget jord virksomheden måtte køre ind på grunden. Og det er en "klokkeklar fejl" og "grotesk", vurderer Ellen Margrethe Basse over for Dagbladet Information.

Hun fremhæver desuden, at kommunen i miljøgodkendelsen ikke har skrevet noget om, hvilke stoffer der må udledes med regnvand og overfladevand fra grunden, ligesom spildevandstilladelsen mangler i miljøgodkendelsen fra 2021.