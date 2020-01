Projekt clean: Middelfart har opskriften på at få unge ud af stofmisbrug

Jeg føler mig meget stærkere nu, end jeg nogensinde har gjort før. Jeg har alle redskaberne til at forblive ud af det, og dem gør jeg brug af, når der er behov for det. Nanna Lehman, 22 år

I et etplanshus midt i et semi-moderne villakvarter i Middelfart bor tre unge mennesker.

29-årige Daniel, 24-årige Sebastian og 22-årige Nanna kendte ikke hinanden, inden de blev bofæller, men de kæmper den samme kamp og har derfor hurtigt fundet hinanden.

- Jeg har røget hash, siden jeg var 12 år, og i perioder har jeg også taget kokain og amfetamin i weekenderne. Og jeg har mistet meget af det, der giver værdi i livet på det, siger Nanna Lehman. Hendes ansigtsudtryk er upåvirket, mens hun siger det. En manøvre, der sikkert er så indøvet, at det kun er sådan en som mig, der aldrig har rørt stoffer, som bidder mærke i kontrasten.

Siden Nanna flyttede ind hos Sebastian og Daniel i Middelfart, er der sket noget virkelig positivt med hende.

- Det er trejde gang, jeg forsøger at blive clean nu. Men jeg føler mig meget stærkere end førhen, fordi jeg har redskaberne til at komme ud af det, og dem gør jeg brug af, når der er behov for det, siger Nanna.

Når vi kommer ind under huden på dem, kan vi begynde at stille krav til deres adfærd, dagrytme osv. Det spiller meget ind, når man skal være clean. Centerleder i Rusmiddelscenter Middelfart, Bent Kidmose.

Afrusningsture knækker koden

Det er Middelfart Kommune, som stiller muligheden til rådighed for unge misbrugere, som har brug for en ny start og ikke mindst for at komme væk fra deres gamle netværk.

Og opskriften på at få overbevist de unge om, at det kan være en nødvendighed at forlade gamle rammer og bekendtskaber starter i virkeligheden et helt andet sted.

- Vores 'afrusningsture' er virkelig der, hvor jeg føler, vi har knækket koden. På disse ture går det op for de unge, at de godt kan blive en del af et andet fællesskab, men også, at det er dem selv, der har et ansvar for at blive stoffrie, siger Centerleder i Rusmiddelscenter Middelfart, Bent Kidmose.

Afrusningsture i Middelfart Kommune To gange årligt afholder Middelfart Kommune afrusningsture for unge misbrugere. Man er afsted i otte døgn og bor i et behandlingshus sammen. Man må ikke benytte nogle former for stoffer eller rusmidler. Kilde: Middelfart Kommune

Fra afrusningstur til bofællesskab

Nanna fik selv øjnene op for sit misbrug, da hun var på afrusningstur første gang.

- Jeg havde ikke fattet, at jeg havde et misbrug.

Efter turen fik hun en plads i bofællesskabet. Det er meget normalt, at deltagere fra afrusningsture eller netværksaftener har brug for muligheden for at flytte et nyt sted hen.

- Mange af de her unge kommer jo fra steder, hvor der ikke er særlig meget stabilitet. Nogle er sofa-surfere, nogle har boet i en skov, og nogle har en psykisk syg mor eller en far, som er misbruger.

Det er altafgørende, at de unge kommer ud af et dårligt miljø, før de kan få succes med at blive stoffrie Centerleder i Rusmiddelscenter Middelfart, Bent Kidmose.

Når de unge bliver en del af bofællesskabet, bliver de samtidig en del af et 12-ugers forløb, hvor de én dag om ugen har 7-8 timers terapi.

Middelfart Kommunes initiativer til unge misbrugere Netværksaftener: Hver tirsdag er ungafdelingen i rusmiddelcenter Middelfart åbent for unge, som overvejer et behandlingsforløb. Der er aktiviteter, og de nye kan møde erfarende brugere af de forskellige behandlingstilbud.

Drømmer om 'et kedeligt liv'

Nanna har været clean i over 100 dage nu. Det skyldes ifølhe hende selv det forløb, hun er en del af i kommunen.

Og det giver Nanna plads og rum til at drømme om fremtiden, som i grunden ligner mange andres drømme om det liv, de skal leve.

- Min fremtid skal være det, som de fleste folk vil kalde et kedeligt liv. Jeg skal stå op og gå på arbejde og hjem og ordne mit hjem. Jeg skal stifte familie og sådan nogle ting - uden stoffer, siger Nanna.

Se hele indslaget om Nanna her.