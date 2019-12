Raket fløj ind på plejehjem: - Vi er lykkelige over, at værelset var tomt

Beboerne på rehabiliteringscenteret ved plejehjemmet Kongshøjcentret i Nørre Aaby måtte søndag aften evakueres, efter en kugleraket pludselig smadrede ind gennem et vindue og eksploderede på et værelse.

Heldigvis var værelset ubeboet, og ingen personer kom til skade ved uheldet.

- Vi er lykkelige over, at værelset var tomt, siger sundhedschef i Middelfart Kommune Jeanette Rokbøl til TV 2/Fyn.

Hun fortæller, at beboerne på rehabiliteringscenteret tog hele den ellers ganske uvante situation i stiv arm.

- Borgerne har taget det stille og roligt. Selvfølgelig var de bekymrede, da brandvæsnet kom, men vores medarbejdere har simpelthen været så dygtige, siger Jeanette Rokbøl.

Efter hændelsen blev der automatisk slået alarm til brandvæsnet, og personalet kunne påbegynde evakueringen af beboerne.

Vildfaren raket

Der har i de seneste dage været flere episoder særligt i hovedstadsområdet, hvor personer bevidst har fyret raketter eller andet fyrværkeri efter såvel andre mennesker som forskellige køretøjer.

Det, vurderer Fyns Politi, dog ikke var tilfældet ved søndagens hændelse i Nørre Aaby.

- Vi mener umiddelbart, at det er en vildfaren raket, der er gået gennem vinduet. Vi tror ikke, at det er nogen, der bevidst har forsøgt at ramme plejehjemmet, siger vagtchef Hans Jørgen Larsen fra Fyns Politi.

Kugleraketten, der endte på det ubeboede værelse, blev ifølge politiet affyret fra et ukendt sted, og den ender så tilfældigt med at ramme vinduet, hvor den laver et hul i ruden.

Ifølge vagtchefen opstod der ikke store materielle skader ved uheldet.

- Der er ingen brandskader og kun få brandmærker på gulvet. Det er, hvad der er, siger Hans Jørgen Larsen.

Episoden skete klokken 22.35 søndag aften.

Der kom et hul i ruden, hvor raketten gik igennem. Foto: Kasper Jensen