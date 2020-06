Regnen flød i gaderne: - Jeg er stolt af min by

Når det regner skal man have vandtæt fodtøj på. Ligesom man skal have vandtæt tøj på Heidi Brüchner, Middelfart

Når man ser Heidi Brückners optagelser fra middagstid fredag, er det første man tænker, at det er da helt galt det, der sker på billederne.

Ved middagstid åbnede himlens sluser sig nemlig som bebudet. Regnen fik himmel og hav til at stå i ét.

Vandet væltede ned og stod tommetykt i gaderne i Middelfarts gamle bydel.

Men sådan skal det være. Og for Heidi Brückner var det første gang hun for alvor fik at se, hvordan Middelfarts klimatilpasning fungerer.

- Jeg er stolt af at by bo i en by, der har det her, siger Heidi Brückner og tiløjer, at "det virker som det skal".

Kloakkerne i de små gader i den gamle bydel er blevet lukket. Og i stedet for vand i kælderen ledes regnvandet nu via de toppede brosten ned til et bassin i havnen og videre ud i Lillebælt.

Når det regner "normalt" flyder vandet midt på gaderne i cirka 30 centimeters bredde - fredag flød regnen i hele gadens bredde.

- Det er fantastisk, at det virker. Det er første gang jeg oplever det på den her måde, og første gang, at jeg har set bassinet blive fyldt, fortæller Heidi Brückner.

- Før løb regnvandet ned i kloakken og skulle derefter renses. Nu løber det direkte i havet.

Det betyder også, at man ikke kun skal have regnjakken i orden. For at krydse gaden skal man sikre sig mod våde fødder.

- Når det regner skal man have vandtæt fodtøj på. Ligesom man skal have vandtæt tøj på, konstaterer Heidi Brückner med tilfredshed.

Hun glæder sig ikke kun over den klimavenlige løsning, men også over, at når regnen bliver til overfladevand, så giver det også børnene mulighed for at lege og lade papirsskibe tage turen ned til havnen - og måske forsvinde ud på det store hav.