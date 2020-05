Rekord for tiende år i træk: Dansk design hitter i udlandet

Der er fuld fart på salget af danske design-klassikere som Y-stolen i hele verden. Det kan mærkes hos den fynske møbelproducent Carl Nielsen og Søn, som nu kan skrive rekordomsætning på regnskabsbøgerne fra 2019.

- Jeg er jo godt tilfreds. Vi har lavet nogle meget store investereinger de seneste 5-6 år efter vi flyttede til Gelsted. Det er jo det, der tæller, når man skal se på bundlinjen også, forklarer direktøren for Carl Hansen & Søn, Knud Erik Hansen.

Omsætningen i 2019 lyder på hele 673 millioner kroner, og det skyldes ifølge direktøren, at interessen for dansk design og kvalitet er steget verden over.

- Vi har brugt rigtigt mange penge på også at gøre firmaet kendt ud i den store verden. Det gør jo, at vi efterhånden er et kendt brand ude i verden. Jeg tror, at det er det, folk går efter, forklarer direktøren og tilføjer:

- Vi sælger nu til 59 forskellige lande i hele verden, og det er en stor fremgang, siger Knud Erik Hansen.

En milliardomsætning i 2022

Det er dog ikke første gang, virksomheden kan skrive rekordår i deres regnskabsbøger. Hvert år de seneste ti år, har de slået det forgangne års rekord. Det er noget, der skaber arbejdspladser.

- Vi er gået meget kraftigt frem. Vi er næsten 300 på fabrikken, og så har vi cirka 100-120 mennesker udenfor Danmark, som sælger møbler, siger han.

Desuden har virksomheden mere end femdoblet deres omsætning siden 2009 og kunne i dag præsentere virksomhedens største overskud nogensinde på 36,6 millioner kroner i 2019. Ambitionen stopper dog ikke der:

- Meningen var, at vi skulle nå en milliard i omsætning i 2022. Den ambition har vi haft i hvert fald de sidste ti år, siger direktøren.

Corona sænker farten

Men på grund af corona kan det være, at den ambition må udskydes lidt. Selvom første kvartal af 2020 tyder godt, så ved virksomheden endnu ikke, hvordan virusset kommer til at ramme dem.

- Om vi laver det 11. rekordår, ved jeg ikke, for så skal der ske et lille mirakel. Det er helt sikkert, for vi kommer nok i hvert fald til at mangle et kvartal, siger han.

Selvom virksomheden har mærket massiv medvind de seneste par år, er de ikke blinde for de konsekvenser, coronaudbruddet kan medføre.

- Vi sidder stille og roligt og venter på at komme ud på den anden side, så vi kan rejse igen, for det er den største hæmsko for os lige nu, siger han og fortsætter:

- Alle beslutninger, der bliver taget rundt omkring i verden for at fremme foreksempel vores flagshipstores, altså vores egne forretninger, der skal vi være der, forklarer han.

Men med et godt første kvartal af 2020 samt overskuddet fra de seneste par år, er virksomheden fortrøstningsfuld.

- Vi forbliver optimistiske. Og med lidt held og lykke, kan vi måske holde budgettet for 2020, understreger direktøren.