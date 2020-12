Borgmester bekræfter: Middelfart bliver omfattet af restriktioner

Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd (S) var indkaldt til møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) klokken 12.30.

- Det er rigtig ærgerligt, men selvfølgelig skal vi rette os efter myndighederne, siger Johannes Lundsfryd til TV 2 Fyn.

Borgmesteren har ikke fået nogen forklaring på hvorfor Middelfart er blandt de 31 kommuner, som nu skal underlægges disse restriktioner:

Skoleelever fra 5. klasse og opefter sendes hjem.

Elever og studerende på ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser hjemsendes.

Restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder lukkes, men takeaway vil fortsat være tilladt.

Idræts- og foreningsliv, heriblandt fitness-centre, lukkes ned. Professionel idræt er undtaget

Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørs arealer.

Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Zoologisk have og forlystelsesparker skal lukke alle indendørsområder.

Ifølge TV 2 er de 30 nye kommuner, der bliver omfattet af restriktionerne valgt ud fra disse kriterier:

Kommuner og regioner med en syv dages incidens på 200 eller mere per 100.000 indbyggere

Positivprocent på to procent eller mere gennemsnitligt over syv dage

Men Middelfart Kommune opfylder ikke de kriterier, der var underlagt beslutningen vedrørende den forrige nedlukning.

Faktisk er Middelfart Kommunes incidenstal på 123,7 over de seneste syv dage. Der har været 48 tilfælde af coronasmitte i kommunen. Ligeledes ligger kommunen under positivprocenten. Middelfarts positivprocent ligger på 1,94 og ikke de to procent, som ellers var en af kriterierne før.

Man har over de seneste syv dage testet 2.480 personer i Middelfart.