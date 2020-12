Restriktioner rammer Middelfart: - Det er jeg virkelig ked af

Regeringen udvider den delvise nedlukning, så den også gælder en lang række andre kommuner, heriblandt Middelfart.

Det betyder, at de ældste skoleelever bliver sendt hjem fra skole og skal undervises digitalt, mens restauranter, teatre, museer, biografer og biblioteker skal holde lukket.

- Det er jeg sgu ked af. Virkelig ked af. Vi har planlagt flere store arrangementer i den kommende tid. Vi har blandt andet en udsolgt koncert med Paul Potts 21. december. Den ryger jo nu, siger Claus Hansen, der er direktør på Restaurant Marsvinet i Middelfart.

Træt af uvished

Det er blot nogle dage siden, at en delvis nedlukning ramte Odense, Aarhus og København, men nu er tiden også kommet til Middelfart og andre kommuner, der oplever stigende smittetal. De nye restriktioner gælder fra fredag.

- Jeg er træt af uvisheden. Også for medarbejderne. Det handler jo om økonomi, og hvad vi får dækket og så videre, siger Claus Hansen.

Restauranten åbnede i efteråret.

Ejer af kaffebar: Uha, jeg får ondt i maven

Christina Sandberg, der ejer Stinas Kaffebar i Middelfart, er også for kort tid siden rykket i nye og større lokaler i gågaden.

Hun er heller ikke begejstret for, at nedlukningen af samfundet er nået til Vestfyn.

- Uha, jeg får helt ondt i maven, når jeg hører det, siger Christina Sandberg.

- Men jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg er ikke så bekymret. Jeg regner da med at få hjælp af hjælpepakkerne.

Start på frisk i 2021

De seneste dage er antallet af smittede vokset, så der er dagligt har været flere end 2.000 smittede på landsplan. Det skal der gøres noget ved, og derfor bliver restriktionerne strammet.

- Lad os nu bare få bugt med det her, så vi kan starte på en frisk igen i 2021. Så tror jeg også, at alle mine kunder får ekstra brug for at komme ud, siger Christina Sandberg.

Svømmehaller, fitnesscentre, idrætshaller og aftenskoler skal også holde lukket. Offentlige arbejdsgivere er blevet opfordret til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, og private arbejdsgivere opfordres også "kraftigt" til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt.

Borgmester: Vi må trække i arbejdstøjet

Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S), var indkaldt til møde torsdag middag for at blive informeret om de nye restriktioner.

- Vi fik at vide, at vi kommer til at følge de samme regler, der er i de 38 andre kommuner. Det vil sige, at elever fra 5. klasse og opefter skal have fjernundervisning fra mandag morgen. Det gælder også ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, siger Johannes Lundsfryd til TV 2 Fyn.



- Så fik vi også at vide, at folk på offentlige arbejdspladser skal sendes hjem, hvis det kan lade sig gøre.

Hvorfor lige præcis Middelfart og ikke andre fynske kommuner er med, er endnu usikkert.

- Vi fik ikke nogen specifik begrundelse på, hvorfor vi er med. Vi må bare konstatere, at vi er med. Så trækker vi i arbejdstøjet, og så må vi simpelthen bare lukke ned, siger borgmesteren.

Johannes Lundsfryd har indkaldt sin krisestabe til et møde klokken 13.30.