Retssag mod Bridgewalking: Gangbro hyler og er opført ulovligt, mener naboer

Flere beboere klager over Bridgewalking ved Den Gamle Lillebæltsbro og har valgt at lægge sag an mod ejerne.

Beboerne er plaget af støj fra gangbroen, når det blæser. Samtidig er de utilfredse med, at gæster hos Bridgewalking kan se ned i deres ejendomme.

I alt ni husstande er derfor gået sammen om at føre en retssag mod Middelfart og Fredericia kommuner, der driver anlægget i fællesskab. De ønsker, at gangbroen bliver fjernet.

Når toget kører over, varer det vel otte sekunder. Hyletonen er konstant, når det blæser. Det kan jo være flere døgn Steffen Møller Borgbjerg, nabo til Bridgewalking

- Den hyler ganske voldsomt, når det blæser. Det svarer til, at man blæser kraftigt i en flaske, siger Steffen Møller Borgbjerg.

Han er en af de borgere, som er plaget at støjen fra gangbroen. De flyttede ind på Gl. Færgevej, der ligger på jyllandssiden af broen, få år før Bridgewalking-anlægget blev bygget. Lige siden har de været plaget af larmen fra broen.

- Når toget kører over, varer det vel otte sekunder. Hyletonen er konstant, når det blæser. Det kan jo være flere døgn, siger Steffen Møller Borgbjerg.

Helt præcis drejer klagerne sig om gangbroen, hvor man kan gå op på anlægget fra Snoghøj. Det er ikke kun støjen, men også gæsternes udsyn, der generer.

- De kan kigge ind i mit soveværelse og i mit badeværelse. Man føler sig overbegloet, siger Laila Kubel.

Sammen med Steffen Møller Borgbjerg er hun en af de ni personer, der nu har lagt sag an.

Bridgewalking-gæster må normalt ikke gå op ad trappen, men kan få lov til det i særlige tilfælde.

- Vi ved, at man gerne vil have lov til at bruge opgangen herovre fra. Og så længe gangbroen er der, kan vi ikke vide os sikker i, hvornår de får lov til at bruge den, siger Laila Kubel.

360 klager på to år

De seneste to år har forskellige borgere indgivet ialt 360 klager fordelt på cirka 60 dage hvert år. Man har brugt to millioner kroner på at fjerne lyden, men indtil videre uden resultat.

Husejere i hele området er berørt af generne og nu er altså ialt ni husstande gået sammen om at føre en retssag.

- Vi er i en byzone, hvor man jo ikke bare kan opføre en forlystelse, som det er. Og gangbroen er opført ulovligt, siger Steffen Møller Borgbjerg.

Laila Kubel kalder det ”ærgerligt”, at kommunen ikke varetager borgernes interesser i sagen.

- I stedet glemmer de, at de selv skal overholde lovgivningen, siger hun.

Steffen Møller Borgbjerg fastslår, at de som naboer aldrig er blevet hørt eller inddraget i projektet.

- Så mange regler er blevet overtrådt i forbindelse med, at der aldrig har været høring eller noget som helst, da man lavede det, siger han.

Kommune: Ingen kommentarer

En syns- og skønsmand har vurderet, at værdiforringelsen på de ni ejendomme samlet set udgør 3,1 millioner kroner. Men naboerne vil ikke have erstatning.

- Hvis vi får en erstatning, så vil der jo stadigvæk være en gangbro og en hyletone. Vi er interesserede i, at en ulovlig konstruktion skal fjernes, siger Steffen Møller Borgbjerg.

TV 2 Fyn ville gerne have spurgt Middelfart og Fredericia kommuner, hvad de siger til, at borgerne kritiserer dem for ikke overholde loven i den her sag, ligesom vi gerne ville have spurgt, om de har tænkt sig at lytte til borgernes krav om at fjerne gangbroen. Men de har ikke ønsket at udtale sig, så længe der kører en retssag.

Første retsmøde har været holdt og det næste finder sted 16. april.