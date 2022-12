Rock Under Broen bliver pæredansk

Rock Under Broen anno 2023 har afsløret, at to dages-festivalen bliver pæredansk, og at der er lutter danske navne på plakaten.

Mens festivalen i 2022 blandede ren halvfjerdsernostalgi i form af Status Quo og Boney M ind i et dansk domineret program, så kan årets billetkøbere glæde sig til en sund blanding af nye og gamle navne fra den etablerede danske musikscene.

Den 33. udgave af festivalen under broen i Middelfart byder på syv artister, som ikke tidligere har været på den vestfynske festival-plakat: Tobias Rahim, Drew Sycamore, Christopher, Malte Ebert, Jada, HUGORM og Folkeklubben.

De skal henover de to dage, 9. og 10. juni, spille op mod The Minds of 99, Thomas Helmig, Burhan G, TV-2, Carpark North og Shubberne - alle har før optrådt på scenen ved Lillebælt.

To dage med ørehængere og god musik

2022-programmet blev godt modtaget af publikum, og det har givet arrangørerne mod på mere dansk.

- Vi forventer endnu mere af 2023, hvor vi henover to dage kan præsentere det bedste, som den danske musikscene har at byde på, siger musikansvarlig Peter Zederkof.

Han kalder programmet for 2023 helstøbt og bredt favnende samtidig med, at det er lidt skævt.

- Vi synes, at det er et af de bedste programmer, vi kommer med. Og et af de programmer, der rammer bredest. Vi har selvfølgelig den mulighed, at vi har to dage. Det så vi var en succes sidste år, så det gør vi igen, siger Peter Zederkof og tilføjer i al beskedenhed, at Rock Under Broen byder på "hele toppen af dansk musik".



- Vi har noget for dem, som elsker at synge med på ørehængere, og vi har noget til dem, som bare gerne vil have god musik og et fedt sceneshow.