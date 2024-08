Roere i ekstase - pludselig stak en finne op af vandet

Tre roere fra Middelfart Roklub fik sig en glædelig overraskelse, da de forleden var ude at ro tæt på Lillebæltsbroen. Der var nemlig en delfin, der fik lyst til at hilse på. Styrmand Hanne Asmind Rosendal var hurtig, og nåede at fange den på video.

- Det var den største ro-oplevelse, vi har haft. Vi er meget vant til at se marsvin, men de er som regel alt for sky til at komme tæt på, så vi var slet ikke i tvivl om, at det her var noget særligt, siger Hanne Asmind Rosendal.

Delfinen, der er tale om, er formentlig Skywalker, der tidligere i august er blevet spottet af andre sejlere. Man skal dog være opmærksom på ikke at lege med delfinen, da det kan få konsekvenser.