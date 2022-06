Se billeder af trafikkaos: Køen til billig benzin startede 15 timer før åbning

- Vi regner med at tanke lige godt 100 liter, så vi kommer til at spare rigtig mange penge. For vi har før tanket for et par tusinder, og det kan vi godt se og mærke som pensionister, at det er væsentligt, siger Svend Aage Nielsen, der har hygget sig med at spille yatzy mod sin kone i camperen.

Et stykke bag autocamperen holder Maja Schamp, der er kørt fra Fredericia for at få fyldt bilen billigt.

- Når man er på SU, giver det god mening, siger hun.

Se billederne fra den vilde åbning herunder.