Se de vilde tal: Christian Eriksens hjertestop fik sociale medier til at eksplodere

Således kan Filip Wallberg, som har titel af journalistisk lektor på Center for Journalistik på SDU, på sin statistikside deviralenyheder.dk dokumentere, at de ti mest læste historier i de danske medier handler om Christian Eriksen.

Artiklerne rangeres efter antal interaktioner på de sociale medier, og netop de sociale medier har siden Christian Eriksen faldt om på grønsværen kort før pausen i Danmarks åbningskamp imod Finland summet af usædvanlig høj aktivitet.

- Det er en historie, der sprænger landegrænser. De fleste voksne vil afkode, hvad der sker.

- Det er en visuel historie, og det er EM, siger Filip Wallberg bare for at remse nogle af de ting, som får den fodboldinteresserede verden med flere til at gribe den nærmeste gadget, der kan gå på internettet.

Vilde tal

Filip Wallberg har arbejdet med sociale medier i årevis og kan ikke nævne en parallel til episoden lørdag aften.

- Det er fantastisk, at han har det godt, og det er en nyhedsbegivenhed, der ikke tåler sammenligning. Den skete live, og mange kunne måske identificere sig med det vanvittigt triste, der skete, siger han.

Tal fra Facebook-værktøjet CrowdTangle, som alene trækker på data fra de to sociale medier Facebook og Instagram, viser ifølge Filip Wallberg, at fra lørdag til og med tirsdag har der på Instagram i alt været 76 millioner interaktioner, som er relateret til Christian Eriksen.



På Facebook er tallet 46 millioner.

De to tal skal sættes op imod, at Christian Eriksen i forvejen er en populær herre, og i maj i snit er noteret for 31.000 daglige interaktioner på Instagram og 21.000 på Facebook.

- Og så er billedet ikke komplet. Det er jo kun på de to sociale medier, og samtidig bliver interaktioner på private profiler ikke indekseret. Det er således kun tal fra åbne grupper og sider, siger Filip Wallberg og tilføjer:

- Tallene er derfor mere et minimum, end de er et maksimum.