Se den rørende video: Fyn og hele Danmark hylder Eriksen med klapsalve

De holder EM-fest med fodboldturnering, mad og kamp på storskærm, og her klappede de allesammen også i den ét minut lange hyldest.

Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt. Han er stadig indlagt på Rigshospitalet, og den seneste melding er, at Christian Eriksen skal have indopereret en pacemaker.

Christian Eriksen er siden ulykken blevet hyldet overalt i verden. Også inden kampstart blev han hyldet i Odense. Her fløj et fly med banneret "En for alle - alle for Eriksen" over en skyfri himmel.