Den 26-årige odenseaner Mads Herlev og dennes kæreste fik sig en gedigen overraskelse, da de sejlede ud for Strib søndag.

Her var delfinen Skywalker nemlig i et overordentligt legehumør.

- Det helt store show gik i gang, siger Mads Herlev til TV 2 Fyn og uddyber:

- Delfinen trækker med fuld kraft i ankertorvet, så vi har simpelthen en form for tovtrækning kørende, siger han og tilføjer, at han kunne mærke, at Skywalker var "meget stærkere" end ham.

Seancen varede i knap en time, og Mads Herlev beskriver, hvordan han og kæresten interagerede med delfinen uafbrudt.

- Båden bliver simpelthen trukket af delfinen, siger han.

Puls steg voldsomt

Første møde mellem kæresteparret og den legesyge delfin udspillede sig allerede fredag, da de sejlede fra Æbelø til Strib.

Helt uventet sprang Skywalker op over vandoverfladen.

- Min kæreste råbte op, og jeg blev så forskrækket, at min puls steg voldsomt, siger Mads Herlev og tilføjer, at den gentagende gange stak hovedet op i nysgerrighed.

- Vi regnede jo ikke lige med, at en delfin skulle springe op fra vandet, siger han.

Kæresteparret var ikke de eneste, der fik glæde af Skylwalkers legehumør. Også sangeren Trine Therkelsen og hendes familie stiftede bekendtskab med delfinen under en sejltur fredag.

Mads Herlev oplyser, at de tager på sejltur igen tirsdag for at se, om Skywalker atter vil lege.