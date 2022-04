Se jubelscenerne: Middelfart vinder guld efter ti års tørke

Og så sker det, de har ventet på så længe. Sejren er i hus, guldet kommer om halsen, guldparykkerne bliver sat på hovedet, pokalen bliver løftet og der bliver skrålet med på Queens "We are the champions".

- Den havde alt, hvad sådan en volleykamp kan have. Yes!, jubler Jacob Bech Enemark Petersen og tilslutter sig de hoppende, glade spillere.

Se galleriet fra jubelscenerne herunder.