Se med direkte: Politisk debat fra klimafolkemøde i Middelfart

Han fortæller, at debatten blandt andet kommer til at kredse om emner som transport og landbruget, hvor der lige nu er forhandlinger om klimabelastningen.

- Og så kommer vi til at se på klimadilemmaer; altså hvordan kan vi være klimabevidste og samtidig have god økonomi, sikre arbejdspladser og have råd til velfærd. Kernekraft er et andet dilemma, vi skal omkring, siger Jakob Risbro.

- Vi skal også tale om klima på skoleskemaet. Hvordan vi kan sørge for, at de unge, der vokser op, bliver endnu mere klimabevidste. Det er dem, der skal gøre verden endnu mere grøn i fremtiden.

Emne til kommunalvalget

Samfundsredaktøren vurderer, at klimaet også kommer på dagsordenen til det kommende kommunalvalg.

- De store strukturer styres jo fra Folketinget, men det er kommunerne, som skal udmønte lovgivning, og derfor er det også meget relevant i den kommunalpolitiske debat. For eksempel taler vi meget om kystsikring her på Fyn. Så vi vil også komme til at tale klima til kommunalvalget, forudser Jakob Risbro.



Du kan se hele debatten her på tv2fyn.dk eller på TV 2 Fyn i dit fjernsyn.