Se ruten her: Danmarks bedste ryttere indtager Middelfart til august

Den 23. august kommer Middelfart til at være fyldt med cykelengagerede unge og voksne, der i hver deres kategori skal køre deres absolut bedste for at blive danmarksmester.

Til et pressemøde torsdag blev ruten, som de mange cyklister skal forsøge at overvinde, præsenteret.

- Det er en kuperet rute med tre stigninger undervejs og en teknisk krævende afslutning. For de rutinerede er stigningerne ikke specielt hårde, hvis man kun skal køre på dem én gang, men Herre Eliten kommer til at køre 17 omgange, så det skal nok komme til at bide, siger Claus Rasmussen, der er formand for cykling Odense.

Ruten til DM kommer til at løbe gennem Middelfart by. Flere gang på ruten kommer cykelrytterne til at køre langs Lillebælt. Foto: Ole Holbech

Sult efter cykelløb

Danmarksmesterskabet kommer dog til at blive afholdt på en noget anderledes måde, end man ellers ville have gjort det.

Jeg synes, det er en helt fantastisk rute i et vanvittigt flot sceneri Michael Mørkøv, professionel cykelrytter

Lørdag afholdes et motionsløb, mens de professionelle cykleryttere træder til om søndagen.

- Vi starter tidligt, så alle cykelrytterne kan komme godt gennem ruten. Det gør også, at løbet kommer til at fylde hele dagen, og vi vil gøre alt for, at beboerne kan komme ud og også har lyst til at tage ud og nyde cykelløbet, siger Claus Rasmussen.

De seneste måneder har Dansk Cykel Union arbejdet på at finde en model, hvor DM i cykling på trods af corona kan gennemføres.

- Cykling Odense er utroligt stolte over, at vi kan træde til og hjælpe med at få DM afviklet. Vi er også glade for opbakningen, som vi har fået til arrangementet, siger Claus Rasmussen.

- Vi er super stolte af at kunne lægge rammer til et helt fantastisk cykelløb som DM. Der er blevet gjort en helt særlig indsats frem mod DM, og selvom vilkårne i år er anderledes, så tror jeg, at mange har en særlig sult efter at se cykelløb, siger Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Håber på tre på stribe

Hele ballet åbnes af U19-herrene, der klokken 7.30 skal begive sig ud på ruten. I alt skal de cykle 105 kilometer, og det svarer til ni omgange.

10.30 bliver både U19-damerne og Dame Eliten lukket ud på ruten, og dagen rundes af af Herre Eliten.

Undervejs kører rytterne forbi Kongebrogården, ned af Brovejen, langs havnen og op ad bakken på Skovsvinget. Det bliver altså en hård rute med masser af udfordringer og også mange muligheder for at se med.

Og særligt den forsvarende danmarksmester Michael Mørkøv glæder sig til at køre på ruten.

-Jeg synes, det er en helt fantastisk rute i et vanvittigt flot sceneri. Det er i det hele taget et skønt område, så jeg glæder mig rigtig meget til at køre DM her, siger han efter dagens pressemøde.

De seneste to år har Michael Mørkøv da også formået at hive vindertrøjen over hovedet til danmarksmesterskaberne, og han håber derfor at blive den første til at vinde titlen tre år i træk.

- Det er en meget teknisk krævende rute, og vi skal køre rigtig mange omgange, så det er en meget publikumsvenlig rute for de mennesker, der kommer for at se løbet.