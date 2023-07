Nu skal der snart være folkemøde i Middelfart, og Slagter Lund har i den anledning udviklet klimavenlige pølser, som skal indgå i en klimavenlig gourmethotdog, som slagteren laver sammen med Kring Chokolade.

Den hurtige håndmad skal serveres i forbindelse med Klimafolkemødet. Slagteren øjner dog også større perspektiver i pølserne.

- Jeg har også børnebørn, der skal være her efter mig - og jeg vil godt være med til at aflevere verden videre i en fornuftig stand, siger slagteren Peter Lund.

En vegetarisk pølse, lover slagteren dog, at han ikke kommer til at lave.

Hotdoggen har et klimaaftryk på knap to kilo CO2, mens en burger med oksebøf har et aftryk på omtrent 14 kilo. Der er altså noget at hente.