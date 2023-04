Se videoen: Fynske Ditte aka Magly drømmer om de store scener

26-årige Ditte Bissenbacker med kunstnernavnet Magly er vokset op i Brenderup. Hun drømmer om at kunne leve af sin musik, og har varmet op for de etablerede kunstnere Jada og Drew Sycamore. Nu er hun aktuel med sin første single. Mød hende her ...