Sidste fysiske skoledag i 2020: - Det er ikke særlig fedt

Jonas Enemark Petersen og hans klassekammerater i 9. klasse på Vestre Skole i Middelfart har prøvet det før.

Fjernundervisning med virtuel hjælp fra lærerne og begrænset kontakt til klassekammeraterne.

Derfor ser Jonas Enemark Petersen ikke specielt meget frem til at blive hjemsendt sammen med alle skoleelever på femte klassetrin eller derover i Middelfart Kommune.

Læs også Restriktioner i Middelfart: Træder i kraft fredag klokken 16

- Det er selvfølgelig ikke særlig fedt, vi har prøvet det før. Det er sådan lidt demotiverende at skulle være hjemme, og det er bestemt ikke det samme som at være i skolen, siger han.

De nye restriktioner for kommuner med højt smittetal trådte i kraft fredag klokken 16, og derfor var fredagen den sidste skoledag, eleverne har fysisk sammen i 2020.

En anden hverdag

Både Jonas Enemark Petersen og hans klassekammerat Mathias Gotteberg Brandt Jakobsen vil gerne være med til at bryde smittekæderne i Middelfart Kommune.

Man får lidt ødelagt sin hverdag, og man ser ikke sine kammerater. Det er ikke det samme - overhovedet Jonas Enemark Petersen, elev i 9. klasse på Vestre Skole

- Det er jo lidt træls ikke at kunne være i skolen. Men hvis det er nødvendigt for at stoppe corona og mindske smittekæderne, er det jo fint, siger Mathias Gotteberg Brandt Jakobsen.

Men det sker på bekostning af både undervisning og hverdag, mener Jonas Enemark Petersen:

- Man får lidt ødelagt sin hverdag, og man ser ikke sine kammerater. Det er ikke det samme - overhovedet.

Farvel inden jul

Skoleleder på Vestre Skole, Klaus Kvist Andreasen, er glad for, at de ældste skoleelever kunne mødes fredag, inden restriktionerne trådte i kraft.

- Vi har en skoledag, hvor vi lige kan nå at ønske hinanden en god jul. Det, synes vi, er vigtigt her på vores skole, hvor vi har nogle gode fælles traditioner. Dem må vi aflyse mere eller mindre for børnene fra 5. til 9. klasse, siger han.

Der kan det være sværere, fordi så kan man godt lige komme til at tage ud at spille noget fodbold i stedet for at sidde og lave lektier Mathias Gotteberg Brandt Jakobsen, elev i 9. klasse på Vestre Skole

Bagefter venter en uge med onlineundervisning inden juleferien, og det huer ikke elev Jonas Enemark Petersen, der ikke synes, at man får ligeså meget ud af den.

- Det er sværere at spørge læreren om noget, hvis man ikke forstår det, så man må ligesom give sit eget bedste bud. Man kan ikke få noget hjælp - i hvert fald ikke på samme måde som i skolen, siger han.

For hans klassekammerat Mathias Gotteberg Brandt Jakobsen er det blandt andet koncentrationen, der kan svigte lidt under undervisning på distancen.

Læs også Frosne ænder og kinderæg: Indsat ville hjem til cellen efter tyvetogt

- Der kan det være sværere, fordi så kan man godt lige komme til at tage ud at spille noget fodbold i stedet for at sidde og lave lektier, siger han.