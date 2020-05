Siger nej med pagaj: Demonstration mod Baltic Pipe

- Baltic Pipe. Nej tak!

Sådan lød kampråbet, da cirka 100 personer i dag demonstrerede ved Skrillinge Strand. De er alle modstandere af den kommende gasledning, som skal anlægges på Fyn, og med kampråb og bannere var de tilstede både på land og vand.

I en begivenhed på Facebook stod der: Grib din kajak, båd eller banner, for modstanden mod Baltic Pipe fortsætter!

Begivenheden opfrodrede folk til at møde op ved Middelfart Lystbådehavn, hvorfra man i kajak sejlede ned til Skrillinge Strand. Her er anlægsarbejdet for nedgravningen af den store gasledning startet.

- Vi mener, at arbejdet med Baltic Pipe både kan og bør stoppes, så derfor demonstrerer vi i dag, fortæller Jacob Pedersen fra Odense.

Baltic Pipe, som skal anlægges hen over Fyn, har mødt megen modstand fra lokale fynboer, som skal have den store gasledning gravet ned på deres matrikel. Andre er modstandere af gasledningen, da de mener, at det er et skridt i den forkerte retning i den grønne omstilling.

Lytter til demonstranterne

Gasledningen kommer til at gå gennem Lillebælt fra Gammel Ålbo i Jylland til Skrillinge Strand på Fyn, syd om Fænø og lige nord for Fønsskov Odde.

Søren Juul Larsen fra Energinet bød demonstrationen velkommen. Som hovedprojektleder for anlægningen af Baltic Pipe i Danmark, forstå han godt frustrationerne fra demonstranterne.

- Vi respekterer retten til demonstrationer, og vi lytter gerne til borgerne. Vi prøver at gøre det så godt som muligt, og tage maksimale hensyn til lodsejere og lokale, siger Søren Juul Laarsen.

Han stod selv på stranden ved Skrillinge fredag og bød endda demonstranterne velkommen, og lyttede gerne til kritikken.

- Vi er klare over, at der er kortvarige gener for de borgere, der bor lige omkring arbejdet. Det vigtigste er, at vi tager maksimale hensyn til både borgere, miljø og havmiljø, fortæller hovedprojektlederen

- Er ikke foregået rimeligt

Allan Buch er lodsejer på den grund, hvor Baltic Pipe skal gå i land fra Lillebælt. Han er også modstander af anlæggelsen af den 80 centimeter brede gasledningen, som skal graves ned på grunden, hvorfra han driver en fiskeriforretning.

- Arbejdet rammer lige ind i min ejendom, som nu er ved at blive omdannet til en stor byggeplads, fortæller Allan Buch.

Allan Buch er stiller af et borgerforslag, som nu er i gang med at indsamle underskrifter mod Baltic Pipe-projektet. Medstilller af foreslaget er Jesper Sanden fra Davinde, som ikke er berørt på egen jord af anlæggelsesarbejdet, men han støtter lodsejerne på Fyn. Ifølge ham er de ikke blevet hørt i beslutningensprocessen.

- Lodsejerne har den mening, at processen ikke er foregået rimeligt. Det er grundlovsstridigt, siger Jesper Sanden.

Det borgerforslag, som er stillet, har nu omkring 5400 underskrifter. Der skal minimum 50.000 unerskrifter til, før forslaget kan tages op i Folketinget.

- Jeg tror, det er muligt at nå det, for det spreder sig herfra. Problemet er blevet synligt nu med anlægsarbejdet, så kan vi få folk med fra lokalsamfundet, lyder det fra Jesper Sanden.

Underskriftindsamlingen fortsætter frem til 1. november i år.

God forretning

Søren Juul Larsen forsvarer anlægsarbejdet og gasledningen, som skal transportere gas fra Nordsøen til Polen gennem dansk fastland.

- Det er en god forretning for Danmark, da det giver en positiv samfundsøkonomi for Danmark på to millarder kroner, fortæller Søren Juul Larsen og tilføjer:

- Den øger vores forsyningssikkerhed i Danmark, og gør det billigere for de danske forbrugere at bruge gas. Det bliver også trædested for at få de grønne gasser ind i gassystemet.

Selvom det er en god forretning for Danmark, så mener dagens demonstranter ikke at økonomien er afgørende.

- Vi har et klimavalg og vi har en Parisaftale. Fremtiden er helt anderledes nu, så det er ikke for sent at gøre noget, siger Jesper Sanden.

Anne-Mette Thvilum fra Nørre Aaby mener også, at der ikke er tænkt på miljøet i beslutningen om den store gasledning.

- Det er noget af det mest tåbelige. Vi har fået en klimapolitik i Danmark, og det er vi meget glade for. Vi skal udfase fossile brændstoffer, og så er det jo tåbeligt med et gasrør tværs over Danmark, fortæller Anne-Mette Thvilum.

Hun er med i bedsteforældrenes klimaaktion på Fyn, som er en bevægelse, der vil sikre fremtiden for deres børn og børnebørn. For Anne-Mette Thvilum er kampen mod Baltic Pipe ikke ovre, selvom anlægningsarbejdet er startet:

- Jeg vil blive ved med at kæmpe imod. Ellers vil jeg ikke kunne kigge mig selv i øjnene.