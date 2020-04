Simon og Monika spiller Kim Larsen og Mads Langer for isolerede ældre

Scenen er en terrasse og en åben havedør i solskin. Publikum er beboerne på Fænøsund Plejecenter.

Simon Madsen er guitarist og underviser i guitarspil, og derudover spiller han til fester med sangerinden Monika Miftaraj. Det har corona-epidemien imidlertid sat en stopper for - alle festerne er blevet aflyst.

Derfor er duoen nu taget på turné på Middelfarts plejehjem for at spille for de isolerede ældre.

Der er store smil og glæde. Der har endda været nogen, der dansede, alle de steder vi har været Simon Madsen, musiker, Middelfart

- Hele idéen er at sprede lidt glæde hos de ældre, og vi får også spilleglæden. Vi savner jo også at komme ud og spille, siger Simon Madsen.

Fredag har duoen blandt andet spillet to koncerter på Fænøsund Plejecenter. To koncerter, så der ikke var for mange samlet på én gang. Her kunne de ældre nyde duoens optræden og måske synge med på et par klassikere.

- Vi har en god del Kim Larsen med, og vi har også nogle gamle folkeviser, som vi har moderniseret lidt. God, gammel dansk musik, siger guitaristen.

Flere og flere 'kunder'

Idéen opstod, efter Simon Madsen blev spurgt, om han ville spille for et seniorbofællesskab, hvor hans fars kones mor bor. Det ville han gerne, og så var han i gang.

- Så tænkte jeg: "Hvorfor gør vi ikke bare det noget mere?". De ældre har jo hverken besøg eller aktiviteter for tiden, siger han og fortsætter:

- Jeg begyndte bare at ringe rundt til alle de plejehjem, jeg kunne finde i kommunen. Der kom bare flere og flere.

Onsdag startede turnéen så på de første to plejehjem, og indtil videre har de to musikere kun fået positive tilbagemeldinger.

- Der er store smil og glæde. Der har endda været nogen, der dansede, alle de steder vi har været, siger Simon Madsen.

Musik på afstand

Dansen kan dog ikke foregå lige foran scenen til disse koncerter. De to musikere kommer slet ikke i nærheden af de ældre, de spiller for.

- De fleste plejehjem har en park eller en gård, som de ældre har udsigt til fra deres lejligheder. Så står vi der med et lille anlæg, som kan spille det hele op.

Der er heller ikke nogen 'stagehands' eller hjælp med udstyret, når man spiller for de sårbare grupper under et coronaudbrud.

- Det har fungeret fint. Jeg ringer til en, som siger hej på afstand, og så bliver vi ledt om i haven og klarer os selv.

Ekstrakoncerter

Turnéen fortsætter på Middelfarts plejehjem til og med mandag, anden påskedag, men Simon Madsen har allerede planer om, at de også skal ud og spille på bosteder for handicappede derefter.

- Jeg fandt en liste på kommunens hjemmeside, så nu skal vi rundt på alle plejehjem og bosteder i kommunen, siger han.

Duoen får ikke nogen betaling for koncerterne, så økonomisk hjælper det ikke meget, men det er heller ikke det vigtigste for dem.

- Vi snakker med hjælperne, inden vi kommer, og de siger, at de ældre snakker meget om det. De glæder sig allerede.

Beboerne kunne følge med i den lille koncert gennem en åben terrassedør. Foto: Jeppe Søgaard