Sindssyg God Festival satte fokus på svært emne

Selvom festivalen "Sindssyg God Søndag" skal sætte fokus på et til tider svært emne - nemlig psykisk sygdom - var der smil og masser af sjove aktiviteter for alle, da festivalen søndag løb af stablen i Middelfart.

Således var der både cirkus, koncerter og oplæg med forfatter Anna Juul, der selv skriver om at være psykisk syg. Og spørger man foreningen SIND er det vigtigt, at vi bliver bedre til at snakke om den mentale sundhed.

- Mange har det svært, det er ærgerligt, at det først er når de har det rigtig svært, vi griber dem, men at vi fanger dem, der hvor vi kan hjælpe dem med relativt lidt, siger Malene Paloposki, der er lokalformand for SIND Fredericia.



