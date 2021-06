Skader på Middelfart Rådhus: Borgerservice lukket - ansatte skal arbejde hjemmefra

For borgerne betyder det, at Borgerservice i første omgang er lukket for fysisk fremmøde mandag.

- Vi kommer til at etablere en midlertidig borgerservice-funktion på en anden adresse, oplyser kommunaldirektør Willy Feddersen sidst på eftermiddagen søndag.

Det vides endnu ikke, hvor eller hvornår den midlertidige borgerservice vil åbne, men det vil ifølge kommunaldirektøren blive fastlagt en af de første dage i den kommende uge.