Skiltetyve hærger fynsk kommune

Siden sommer er omkring 40 skilte forsvundet i Middelfart Kommune. Det er en kraftig stigning i antallet af skiltetyverier, skriver kommunen på sin Facebook-side.

- Vi glæder os over, at Middelfart Kommunes skilte tilsyneladende er populære og attraktive. Men vi glæder os IKKE så meget over at skulle bruge kommunens penge og medarbejdernes ressourcer på at erstatte skilte, som forsvinder og at sætte nye op, skriver kommunen.

Kommunen opfordrer borgerere, det ved noget om sagen, til at henvende sig direkte til entreprenørgården.