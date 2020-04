Skoler mangler plads: Hoteller kan være løsning til ældste klasser

I Middelfart Kommune åbnede dørene onsdag op for de første elever. De resterende klasser op til femte er kommet til hen over torsdag og fredag.

Ifølge borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd Jensen er genåbningen gået godt.

- Børnene er gode til at modtage instruktioner fra de voksne, så det går rimeligt glat. Jeg oplever faktisk også, at forældrene er meget trygge ved at sende børnene afsted. Vi kan også se det på tallene. Vi har meget få, der ikke kommer i skole, siger han til TV 2/Fyn.

På trods af den glatte genåbning, er der indenfor de eksisterende rammer ikke plads til flere elever, fortæller borgmesteren. Problemet er, at hvis skolerne lever op til Sundhedsstyrelsen retningslinjer kræver det dobbelt så mange lokaler, som der nu er til rådighed.

Skal der skal være plads til sjette klasse og opefter, bliver kommunen nødt til at være kreative.

- Vi har en masse hoteller der står ledige, hvor der også er undervisningsfaciliteter. Så må vi gå i dialog med hotellerne om, hvordan vi kan bruge deres undervisningslokaler, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

God genåbning

På Ejby skole i Middelfart er skoleleder Anja Lund Bekker enig i, at genåbningen er gået godt.

- Vi havde kriller i maven og var meget spændte, ligesom vores børn og forældre. Vi har brugt tre dage på at få lagt gode sten, vi kan gå på nu. Vi har gode strukturer og lavet rammer, som vores børn og personale trives i, siger hun.

Ifølge skolelederen har det været den helt rigtige aldersgruppe, der startede onsdag.

- Vi har taget imod nogen børn som hører rigtig godt efter, siger Anja Lund Bekker.

Hun forklarer, at der selvfølgelig er tale om børn, og det kan ske, de er for tæt på hinanden.

- Men som udgangspunkt har vores børn lært den nye struktur lynhurtigt og taget den til sig, siger skolelederen.

Tør ikke tænke på større elever

Ligesom Johannes Lundsfryd Jensen, kan Anja Lund Bekker også berette om pladsproblemer.

- Lige nu synes vi, det går rigtig fint. Vi er trygge, både når de er inde og ude. Hvis vi skal have sjette og syvende tilbage, så får vi udfordringer. Ottende og niende tør jeg slet ikke tænke på, siger hun og fortsætter.

- Og så handler det om, at vi ikke har personale nok til at være i så mange rum, som vi har brug for at være i.

Hun tøver med at hente personale ind udefra, da det er uvist, hvor godt de kender skolen og børnene.

- Det skal ikke gå hen og blive opbevaring. Så giver det ikke mening, siger skolelederen.

Kreative løsninger

Johannes Lundsfryd Jensen forklarer, at ligesom med lokale-situationen forsøger man at være kreativ med undervisning og personale.

Derfor er naturvejledere i kommunen, der normalt ikke underviser, ude ved skolerne, hvor de laver udendørs forløb med børnene. Senere vil kommunen også involvere Middelfarts kulturinstitutioner.

- Vi arbejder hele tiden på at få mere personale ind, som kan lave rigtig gode forløb for børnene, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Desuden mener borgmesteren at hvis det gode vejr fortsætter, så skal skolerne blive ved med at være gode til at være udendørs. Ifølge Johannes Lundsfryd Jensen kan det have en positiv effekt for visse elever.

- Der er nogle elever, der normalt har svært ved lange dage inde, som pludselig blomstrer op, fordi det foregår udenfor, siger han.