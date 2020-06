Slut med høje renter: - Det skulle have været sådan, dengang jeg tog lånet

Trine Holmegaard fra Ejby glemmer aldrig, hvordan det var at være fanget i en skov af dyre kviklån. I 2017 stod hun med gæld på over en million kroner, hovedårsagen var de høje renter, som man oplever på kvilånene.

Torsdag vedtog Folktingets pariter at sætte et loft på 35 procent i rente på forbrugslån, og det glæder Trine Holmegaard, der i dag er gældsfri.

- Jeg synes, at det er fedt. Det skulle have været sådan, dengang jeg tog lånet, siger hun.

Med den nye lov må man desuden ikke reklamere for lån med renter over 25 procent.

- Du siger bare ja

I 2013 røg huset på tvangsauktion og Trine Holmegaard stod og manglede penge til bil, husleje og de daglige fornødenheder. Allerede fire år forinden var hun havnet i en gældsspiral, da hun tog sit første kviklån.

Hun hev sin telefon frem.

- Der var det nemt lige at google, at jeg skulle bruge nogle penge, fortæller Trine Holmegaard.

Kviklån efter kviklån sprang i øjnene på hende. I dag kan hun ikke huske rentesatsen, men mener at den var omkring 35 eller 40 procent. Typisk kan kviklånene have en årlig omkostninger på op til 900 procent.

Trine Holmegaard sad fast i en ond gældsspiral i flere år. Først efter deltagelse i luksusfælden fik hun styr på økonomien. Foto: Rasmus Rask

- Man bliver fristet, og man bliver ikke stillet til ansvar. Der er ikke nogen, der spørger, hvad man skal bruge pengene til. Ja faktisk bliver du ikke spurgt ind til en disse, du siger bare ja, husker Trine Homlemgaard, der på kort tid fik lånet gennemført.

På få år havde hun gæld på over en million kroner.

Blev arrig og spiste chips

Den store gældt gav Trine Holmgaard angst. Hver gang hun så en politibil, var hun sikker på, at den var der for at hente hende, ligesom hun fandt sig selv mere og mere arrig over for familie, venner og kollegaer. Og så tog hun en del kilo på.

- Jeg kunne ikke overskue noget. Det var lettere bare at sætte mig ned og spise en pose chips, husker hun og fortæller, at det ikke var det værd.

I afmagt meldte hun sig til Luksusfælden, hvor hun kom gennem det lille nåleøje. Hjælpen fra eksperterne i programmet er hun evig taknemmelig for.

- Det er deres skyld, at jeg står, hvor jeg er nu. De hjalp med at lave et skema, fortalte, hvem der skulle have penge først og hvem, der skulle sættes på standby, siger Trine Holmegaard, der i dag har fået styr på økonomien.

Kan rejse for egne penge

Når Trine Holmegaard tænker tilbage på sin tid i kviklånenes kløer, gyser hun lidt.

- Hvis du havde spurgt mig, om det var fint med kviklån, da jeg lige havde taget det, så havde jeg sagt ja. Men i bagklogskabens lys, så skal det ikke være så nemt, at man bare kan sidde bag en skærm og gemme sig og derfra vente på, at pengene kommer ind, siger hun og fortæller, at det ville være bedre, hvis man skulle stille sig op ansigt til ansigt og bede om pengene.

- Så havde jeg ikke taget det.

I dag er økonomien sund, og hun har tabt sine "kviklånskilo" igen. Sidste sommer var hun endda for første gang på ferie til udlandet.

Trine Holmegaard synes, at det er alt for let at tage kviklån. Hun synes, at det ville være bedre, hvis man skulle dukke op fysisk for at tage lånet. Foto: Rasmus Rask

- Jeg var i Alanya med penge, som vi selv havde sparret op. Det er en rejse, jeg husker, for normalt har det været for lånte penge, siger hun.

Selvom hun er glad for, at der nu bliver sat et loft på 35 procent i rente på forbrugslån, kunne hun godt ønske, at det var endnu lavere. Det samme gælder reglerne for reklame, som hun helst så blev helt forbudt.

- Du kan ikke engang se et kvarters fjernsyn om morgenen uden en reklame for spil eller kviklån, og jeg synes egentlig, at det skal forbydes. Folk skal selv opsøge det, hvis de vil låne penge. Så kan det være, at halvdelen falder fra, siger hun.