Småt brændbart er skrottet: - Man skal gøre det for klimaet, ikke økonomien

Og med cirka 4.300 tons småt brændbart om året, er potentialet stort i Odense. Spørgsmålet er, om det både er godt for klimaet og økonomien at lave så meget sortering.

- Det koster penge for os at komme af med affaldet på den måde. Så man skal ikke gøre det for økonomien. Men for klimaet er det rigtig godt, siger genbrugschefen