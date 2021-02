Snart muligt at betale i butikken: Ny ordning for detailhandel får lunken velkomst i Middelfart

Som det er nu, kan det slet ikke betale sig at holde åbent i garnbutikken Knit Sisters' Studio, der ligger midt i Middelfart.

Det fortæller butikkens indehaver, Marie-Louise Veber Paustian, der nu syv dage om ugen arbejder med onlinehandel, click & collect, videoer på Facebook og online kurser, selvom det ville være mere indbringende at slænge sig i sofaen.

- Det er lidt en hån mod detailhandlen, at det ikke kan svare sig at holde åbent. At det, at man gør noget, faktisk ikke kan lønne sig, siger hun.

Så længe hun holder gang i sin forretning, er hun ikke berettiget de hjælpepakker, der ellers ville dække hendes økonomiske tab.

- Så kunne jeg sidde derhjemme og strikke to-tre måneder, og så ville jeg få 100 procent omsætningstab dækket, siger hun.

Justering gør ingen forskel

Fredag annoncerede Regeringen en justering af den såkaldte click & collect-ordning, som indtil videre har givet detailhandlen mulighed for at udlevere varer, der er bestilt og betalt på forhånd. Fra 8. februar er bliver det tilladt at lade kunderne betale for deres forudbestilte varer i butikken.

Jeg håber virkelig, at vi kommer i gang 1. marts Dorte Nielsen, indehaver af Kop & Kande i Middelfart

Men det kommer ifølge Marie-Louise Veber Paustian ikke til at gøre nogen forskel.

- At man kan betale med dankort i butikken betyder ikke noget som helst for mig. Jeg har én kunde, der ikke kan betale med MobilePay, og det er min mor, siger hun.

Selv har hun tænkt sig at fortsætte sit arbejde, men hun frygter, at en yderligere forlængelse af nedlukning vil smadre detailhandlen.

Andre dropper click & collect

I Middelfarts Kop & Kande-forretning holdt man lørdag åbent for afhentning af varer for sidste gang under nedlukningen. Click & collect viste sig ikke at være sagen.

- Vi stopper med det, fordi det egentlig er lidt omfattende for os. Det er et stort arbejde, siger Dorte Nielsen, der er indehaver af Kop & Kande i Middelfart.

Derfor skal den næste periode nu bruges til at afvikle ferie og få gjort klar til genåbningen, som ifølge Dorte Nielsen helst ikke skal lade vente på sig:

- Jeg håber virkelig, at vi kommer i gang 1. marts. Også fordi vi har en stor avis, der går ud fra, at vi går ud der, og vi har rigtig mange gode tilbud, så er det som om, foråret starter lidt i marts engang.