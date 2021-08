Søren Kragh Andersen misser EM: Økonomi spænder ben for dansk deltagelse

Det skyldes prioriteringen af de økonomiske ressourcer, forklarer landstræner Anders Lund over for Ritzau.

- Det er en beslutning, der er truffet for lang tid siden. Det skyldes prioritering af ressourcer og det kommende VM, der ligger så tæt på. Vi har valgt at prioritere damerne og U23, men lade eliten køre enkeltstart. Herreeliten fokuserer på det forestående VM, siger han.

Prioriterer U23 og kvinder

Europamesterskabet køres i italienske Trento fra 8. til 12. september, mens VM afvikles i Flandern i Belgien fra 19. til 26. september.

Men ville prioriteringen have været den samme, hvis EM lå en måned tidligere?

- Ja, det er ikke ligetil at finde midlerne. Tingene bliver strukket langt. Det går på to ben. For det første skal vi finde ressourcerne, men det er også en prioritering af U23 og kvinderne, for hvem man må sige, at særligt i et coronaperspektiv, og som deres sæson er skruet sammen, så er EM et vigtigt løb. Herreelite har også mange andre opgaver i den her periode, siger han.

Kasper Asgreen og Mikkel Bjerg er udtaget til enkeltstarten, mens både U23- og kvinderytterne stiller op med fuldt hold i alle kategorier.