Søren Kragh er klar til at give fuld gas på enkeltstart

- Jeg er super motiveret til de to dage. Jeg har sat kryds i kalenderen ved de to dage og håber at gøre det godt, siger han.

Ved sidste års Tour de France vandt fynboen hele to etaper i verdens største cykelløb, da han ene mand stak afsted fra en gruppe udbrydere og kom alene over målstregen. I år går han så efter endnu en etapesejr og har udset sig enkeltstarten som en god mulighed.

Efter nogle år med relativt få enkeltstartskilometer på ruten har tourarrangøren i år lagt to forholdsvis lange enkeltstarter ind.

- Det er jeg glad for. Det er også en af de discipliner, jeg fokuserer mere på. Det er to enkeltstarter, som umiddelbart passer mig godt, lyder vurderingen fra den 26-årige fynbo.

Kommer i anden række

Anderledes forholder det sig for landsmanden Mikkel Bjerg, der debuterer i Tour de France for UAE.

Han er med udelukkende for at hjælpe sidste års vinder, Tadej Pogacar, frem mod et titelforsvar, men inden Touren håbede han på, at han kunne få grønt lys til at trykke gaspedalen i bund på i hvert fald onsdagens enkeltstart.