Søren Kragh føler sig stærk: Jeg fokuserer fuldt på Flandern

Den fynske cykelrytter Søren Kragh Andersen (Sunweb) har haft en forrygende sommer med tre sejre, men han har endnu et gennembrud i de store brostensløb til gode.

Det håber han at få i år, når han senere i oktober kører sin sæsons to sidste løb: Flandern Rundt og Paris-Roubaix.

Fredag vandt han enkeltstarten i det stærkt besatte BinckBank Tour, og lørdag sikrede han sig den samlede andenplads i det belgisk-hollandske etapeløb.

Jeg tror, at jeg er slidt. Men hvis jeg gør de rigtige ting, så tror jeg på, at jeg har i hvert fald et godt løb tilbage i benene Søren Kragh Andersen

- Flandern er det største mål for mig. Det fokuserer jeg fuldt på nu i to uger.

- Jeg synes, at jeg har fået selvtillid. Jeg havde gode ben til sidst, sagde han lørdag efter sin fjerdeplads på 5. og sidste etape af BinckBank Tour.

Sommeren har været mere end almindeligt indbringende for den fynske rytter. Han har sat tre sejre ind på kontoen på blot tre uger, heriblandt to etapesejre i Tour de France.

Fredag i denne uge blev det en etapesejr på den korte enkeltstart i BinckBank Tour.

Træthed på vej

Selv om sæsonen kun er ti uger gammel på grund af den lange coronanedlukning og de deraf følgende aflysninger, så mærker han også en snigende træthed fra de mange løb og en langvarig topform.

- Jeg tror, at jeg er slidt. Men hvis jeg gør de rigtige ting, så tror jeg på, at jeg har i hvert fald et godt løb tilbage i benene, sagde han.

I det netop overståede etapeløb i Belgien fik danskeren mulighed for igen at prøve benene og kroppen af på de brosten i Flandern, hvor han 18. oktober skal køre Flandern Rundt.

Kun den tidligere tredobbelte verdensmester i cross Mathieu van der Poel (Alpecin), som kørte alene i 50 kilometer og vandt, kunne han ikke stille noget op med.

- Det er svært at sige. Flandern er et andet løb. Det er længere. Men følelsen er god. Jeg er glad for at komme tilbage og få kørt lidt på brosten og for at køre på det samme udstyr.

- Det var godt at få følelsen på brostenene og prøve det af igen inden om to uger, siger Søren Kragh.

Sunweb-rytteren har ikke fået et gennembrud i de store klassikere på brosten. Men denne sæson begyndte lovende, da han blev nummer tre i åbningsløbet Omloop Het Nieuwsblad.

Desværre for Søren Kragh nåede han kun at få yderligere et brostensløb, inden pandemien ændrede kalenderen for alle.