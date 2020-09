Søren Kragh tager sin anden etapesejr i Touren

Søren Kragh Andersen (Sunweb) hentede fredag sin anden etapesejr i årets Tour de France.

Den 26-årige dansker viste endnu en gang sine evner frem, da han ganske suverænt vandt 19. etape efter solokørsel på de sidste kilometer frem mod målstregen i Champagnole.

På de sidste 50 meter hen ad opløbsstrækningen var der overskud til at juble. Blandt andet med to fingre i vejret som symbol på sine egne Tour-bedrifter.

Læs også Søren Kragh drømte om gennembruddet som 17-årig: - Jeg ved ikke, om jeg er blandt de bedste

De nærmeste forfølgere kom i mål 53 sekunder efter Kragh Andersen.

Det er mindre end en uge siden, at Sunweb-rytteren kørte først over målstregen. Det skete på 14. etape mod Lyon.

Med sejren er Danmark oppe op 21 etapesejre i historien i verdens største cykelløb.

Triumfen blev grundlagt med 30 kilometer til målstregen, da danskeren kom med i et afgørende udbrud.

Det var dog særdeles skrapt selskab, danskeren havde med sig - blandt andre Peter Sagan (Bora) og Sam Bennett (Quick-Step).

I alt kom 12 ryttere afsted, og de fik udbygget et forspring på to minutter og 40 sekunder til hovedfeltet over de næste ti kilometer.

Læs også Fynbo vinder 14. etape i Tour de France

Søren Kragh Andersen lod sig dog ikke kyse af de store navne i udbrydergruppen.

Med 16 kilometer tilbage stak danskeren op ad en lille stigning, og det lykkedes hurtigt at få lavet et pænt hul.

Forspringet voksede sig bare større og større, og over de næste seks kilometer voksede det til 38 sekunder. I kuperet terræn fik han øget sit hul til omkring et minut.

I klassementet indtager Primoz Roglic (Jumbo-Wisma) fortsat den gule førertrøje.

Lørdag fortsætter Touren med en enkeltstart, inden løbet søndag slutter i Paris.