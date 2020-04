Speedwayformand: Satser stadig på 1.000 tilskuere

I dansk speedway har man endnu ikke opgivet tanken om at trække folk til ligakampene, hvor der ofte er over 1000 tilskuere. Det skriver DR.

Det fortæller ligaens formand, Annette Vesterskov, der også er direktør for det ene af ligaens syv speedwayhold, Team Fjelsted.

- Vi har så meget plads på speedwaystadions, at det burde kunne lade sig gøre. Men vi ved jo ikke, hvordan de præcise retningslinjer kommer til at være i fremtiden, siger hun til P4 Fyn.

I øjeblikket er forsamlinger over ti personer forbudt som minimum frem til 10. maj. Herefter kan det blive udvidet, men maksimalt til en forsamling på 500, har regeringen meldt ud.

Speedwayligaens sæson skal diskuteres på et møde i Esbjerg torsdag aften, hvor alle syv klubber i ligaen er repræsenteret.

De bedste danske basket- og ishockeyligaer var de første til at afblæse deres igangværende sæsoner, og dansk håndbold fulgte efter 8. april, da både dame- og herrehåndboldligaerne blev aflyst.

Annette Vesterskov er i kontakt med politiet om, hvad der kan lade sig gøre, mens man stadig holder sig inden for reglerne.

- Hvis man for eksempel tager en tur ud på vores speedwaycenter i Fjelsted, så er det et meget stort område, publikum kan stå på.

- Man kunne forestille sig, at man kunne dele det op i to lukkede afsnit med to indgange, så det bliver til to gange 500 i stedet for 1000 mennesker, siger hun til P4 Fyn.

Speedwaykørsel helt uden tilskuere er ikke et muligt scenarie, garanterer Annette Vesterskov.

- Det kommer ikke til at ske. Dels mener vi ikke, det giver mening, og dels er der et økonomisk aspekt. Vi skal simpelthen bruge entreindtægterne for at få det til at køre rundt, siger hun.

Derfor er en total aflysning af sæsonen også i spil, hvis ikke tilskuere kan komme ind og se ræs på slaggerne.

Metal Speedway League skulle have åbnet sæsonen onsdag med matchen mellem Team Fjelsted og Sønderjylland Elite Speedway på Vojens Speedway Center.

Sæsonen skulle herefter afvikles frem til midten af september.