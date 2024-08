Sportschef måtte gemme sig på toilet under dramatisk afgørelse

- Jeg så kun det sidste spark. Under de første gemte jeg mig ude på toilettet bagved.

Det fortæller Søren Godtfredsen, der er sportschef i 2. divisionsklubben Middelfart Boldklub, der tirsdag aften sendte OB ud af pokalturneringen efter straffesparkskonkurrence.

Sportschefen fortæller, at kampen har kostet "lidt nerver og lidt af stemmen", men at kampen fik en "fortjent vinder".

- Det var en god fodboldkamp, og vi har givet en god oplevelse til alle dem, der kom. Jeg synes, vi spiller en god kamp og vinder fortjent.

- Det blev et drama med store chancer i begge ender i den forlængede spilletid og et straffesparksdrama. Der er kun ét ord, der dækker det, og det er “pokalfodbold”, siger Søren Godtfredsen, der stadig har lidt svært ved at fatte, at Middelfart har slået OB ud:

- Det er svært at sætte ord på, hvor historisk det her er, men det har været en kæmpe aften i Middelfart, og jeg håber mange af de 2500 tilskuere kommer igen på lørdag, når vi møder Århus Fremad.