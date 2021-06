Sprængstofhunde på vej til Middelfart

Politiet skal derfor undersøge om der kan være tale om sprængstoffer.



For at sikre, at der ikke befinder sig yderligere eksplosive stoffer i bygningen, afventer politiet i øjeblikket, at sprængstofhunde og forsvarets sprængstofeksperter ankommer til stedet, skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.

Derefter skal bygningen gennemgås minutiøst for at sikre, at der ikke er risiko for, at der kan opstå en farlig situation.

Der er iværksat en større politimæssig indsats omkring bygningen, som gør, at den formodede gerningsmand er rammet ind af politiet.

Det er endnu uvist om personen fortsat opholder sig i bygningen. Det har politiet i flere omgange givet udtryk for i løbet af morgenen.

Indsatsen vil formentlig komme til at stå på en stor del af dagen. Den massive tilstedeværelse sker af hensyn til borgernes sikkerhed og tryghed.

Så snart vi kan fortælle nyt i sagen melder politiet det ud til offentligheden.