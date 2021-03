Staten ville klippe pladerne på autocamperen – nu vil minister se på reglerne

Skatteminister Morten Bødskov (S) vil nu se på de regler, som lige nu forhindrer Tove og Jørgen Holm i at udleve deres drøm om at bo i deres autocamper, som de vil bruge til at rejse rundt i hele Europa.

At ministeren vil se på muligheder for at ændre reglerne giver optimisme hos ægteparret i Middelfart.

Systemet skal ikke bestemme, hvordan vi gerne vil leve Jørgen Holm

- Det kan vi bestemt bruge til noget, det lyder positivt. Jeg tror, der bliver fundet en løsning, siger Jørgen Holm.

Efter mange år på deres gård i Middelfart besluttede det pensionerede ægtepar at forfølge drømmen. De solgte deres grund og købte en autocamper med planen om at rejse Danmark og Europa rundt. En autocamper, der i dag er deres hjem.

Men den drøm satte Motorstyrelsen, der hører under Skatteministeriet, i første omgang en stopper for.

Styrelsen har nemlig i et brev givet ægteparret blot tre uger til at registrere en fast bopæl i Danmark. Gør de ikke det, vil pladerne på parrets autocamper blive klippet af. For en fast bopæl eller hjemsted her i landet er en af betingelserne for at være registreret som ejer af køretøjet i Motorregistret, også kaldet Køretøjsregisteret.

Men de regler vil skatteminister Morten Bødskov nu se på.

Minister vil se på mulighederne

På foranledning af outdoor-camping.dk har Alternativets Torsten Gejl stillet et paragraf 20-spørgsmål til skatteministeren om, hvorvidt ministeren er enig i, at reglerne betyder, at mennesker, der ønsker at nyde deres otium og bo i deres autocamper, i realiteten er tvunget til at opgive en proforma-adresse for at få registreret køretøjet hos myndighederne.

I et skriftligt svar til Torsten Gejl skriver Morten Bødskov, at han er opmærksom på, at kravet om at oplyse en bopæl og en adresse for at registrere et køretøj i Køretøjsregisteret og dermed forsyne det med nummerplader, så det kan tages i brug på færdselslovens område, kan give visse udfordringer for personer, der har valgt at bo i deres køretøj og leve deres liv efter eget ønske.

Skatteminister Morten Bødskov. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

- Jeg vil derfor se på, om der kan skabes mulighed for, at borgere, som ikke har nogen fast bopæl, kan registrere et køretøj på anden vis, end ved at vedkommende er opført med bopæl eller fast opholdssted i CPR-registeret, skriver Morten Bødskov.

Det glæder Jørgen Holm, som nu måske alligevel kan skimte de sydeuropæiske solnedgange forude.

- Vi er optimistiske. Der er måske en del politikere, der kan se det urimelige i, at man ikke må bo i sin autocamper i en periode. Andre politikere vil se det groteske i det her. Det kan både få betydning for os og for andre, der har lyst til selv at vælge. Systemet skal ikke bestemme, hvordan vi gerne vil leve, siger Jørgen Holm.

Siden TV 2 Fyn lørdag 28. februar fortalte om Tove og Jørgen Holms problemer med reglerne, har reaktionerne fra medborgerne være enorme, fortæller Jørgen Holm.

- Vi er blevet bombarderet med alle mulige adresser og med alle mulige reaktioner. Det er helt overvældende. Folk har skrevet emails, messenger, og vi har fået jeg ved ikke hvor mange tilbud om folkeregisteradresser – flere hundrede reaktioner, siger Jørgen Holm.

Brug e-boks

Ifølge Motorstyrelsen er det i Danmark altså lovpligtigt at oplyse fast bopæl eller fast opholdssted, hvis man vil have et køretøj registreret. Det er det blandt andet af hensyn til, at det skal være muligt at kontakte ejeren i forbindelse med opkrævning og inddrivelse af afgifter, indkaldelse til syn, ansvarsforsikring og mulighed for politiet at finde frem til ejerne, hvis der begås færdselsforseelser i køretøjet.

Men med Tove og Jørgen Holms nye tilværelse på landevejen, har de ikke nogen fast adresse at opgive.

- Det har noget med kriminalitet at gøre, at der er nogen, der vil misbruge reglerne. Men det skal da ikke gå ud over pæne, lovlydige borgere, at der er nogen, der vil snyde på vægten, siger Jørgen Holm.

Ægteparret fra Middelfart er også noget uforstående over for de gældende regler, hvis argumentet er, at det er fordi, at myndighederne skal kunne kontakte ejeren af et køretøj.

Jørgen Holm mener slet ikke, at det er nødvendigt med en fast adresse i disse elektroniske tider.

- Et krav om fast adresse giver ikke mening nu om dage. De kan jo sagtens finde os uden. I dag er der så mange muligheder for at kontakte folk elektronisk, blandt andet på e-boks. Og selv hvis vi havde fast adresse, så var vi jo alligevel aldrig hjemme, siger Jørgen Holm.