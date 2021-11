Stemmesluger forventer samme succes trods uheldig vaccinesag

Det måtte borgmesteren senere beklage og erkende, at han havde udvist dårlig dømmekraft. På valgdagen forventer den socialdemokratiske borgmester dog ikke, at det får indflydelse på valgresultatet.

Ved det seneste valg fik du over 5.000 personlige stemmer, men der har siden været en vaccinesag. Tror du, det får nogen konsekvenser for dig?

- Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke noget, der har fyldt i debatterne. Det har ikke været nævnt ved et eneste vælgermøde. Jeg har ikke talt med vælgere, der er interesserede i det. Det er faktisk kun jer journalister, siger Johannes Lundsfryd.

Bredt samarbejde

Middelfarts borgmester sikrede sig ved det seneste kommunalvalg 5.333 personlige stemmer, og det er det højeste i Middelfart i nyere tid.

I byrådet har Socialdemokratiet absolut flertal, og det er ambitionen igen.

- Jeg håber og tror, at Socialdemokratiet får et rigtig godt valg igen, siger Johannes Lundsfryd, der dog understreger, at andre partier også vil få indflydelse de næste fire år.

- Jeg vil gøre mit yderste for at holde fast i et bredt samarbejde, siger han.

I Middelfart Kommune er der i alt 11 forskellige steder, hvor du kan svinge forbi og sætte dit kryds indtil klokken 20.