Største fund af skunk på Fyn nogensinde: 31-årig idømt to et halvt års fængsel

En 31-årig mand er onsdag blevet idømt to år og seks måneders fængsel ved Retten i Odense for at have dyrket skunk svarende til cirka 159 kilo hash i skunkhuse i Bred og Middelfart.

Det oplyser anklagemyndigheden hos Fyns Politi. Manden modtog dommen.

Sagen går tilbage til 3. marts, hvor Fyns Politi ryddede et skunklaboratorium i en gammel fabriksbygning i Bred ved Vissenbjerg. Her blev ti personer anholdt og sigtet for fremstillingen af narkotika.

Også dyrket skunk i Middelfart

To dage efter anholdelserne i Bred fandt Fyns Politi endnu et laboratorium i en lagerbygning i Middelfart, hvor der ligeledes blev dyrket skunk.

Tidligere på ugen blev en 29-årig mand idømt to års fængsel for at have deltaget i opførsel af et skunkhus i Bred.

De to sager er det største fund af skunk på Fyn nogensinde.