Stort millionbeløb får forsinket byggeri i gang på turistattraktion

Arkitekttegninger og finansieringen til en ny udstillingssal på keramikmuseet Clay i Middelfart lå klar, da krigen i Ukraine brød ud og efterfølgende har gjort byggeriet dyrere end forventet.

Men nu kan der alligevel komme gang i byggeriet, for der er blevet skudt et større millonbeløb i projektet for at dække de ekstra udgifter.

- Heldigvis har de fire fonde bag byggeriet været meget storsindede og forstående over for de særlige omstændigheder og de prisstigninger, som har ramt byggebranchen. De har nu kvitteret med i fællesskab at bevillige yderligere 12 millioner kroner til byggeriet, siger bestyrelsesformand Erik Jacobsen.

Åbner i 2023

De fire fonde bag byggeriet er A.P. Møller Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden og Knud Højgaards Fond. Tilsammen har de nu i alt doneret 38 millioner kroner til byggeriet.

Dermed kan det forsinkede byggeprojektet komme i gang. Byggestart er sat til september 2022.

Forventningen er nu, at Clay kan slå dørene op for sin nye udstillingssal i oktober 2023. Der er tale om museets største internationale satsning nogensinde.

Clay er blandt Fyns ti største turistattraktioner.