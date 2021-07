Systemkritikere demonstrerer i Middelfart: - Han fortjener at blive mindet

I et 55 siders langt domsudskrift, som TV 2 Fyn har læst, blev Paul Eric Kristensen idømt en behandlingsdom på psykiatrisk afdeling.

Men i mange af facebookgrupperne, der handler om at være "frihedskæmper" og systemkritiker, har Paul Eric Kristensens historie rørt folk.

Blandt andre Asbjørn Børgaard fra Aalborg.

- Jeg er her i dag, fordi Paul Eric fortjener at blive mindet. Jeg talte med Paul Eric halvanden uge inden, at det her på rådhuset skete. Jeg hørte en historie fra ham. Fra et menneske til et andet menneske. Og den historie ramte mig. Han havde en beretning omkring, hvad der var foregået ved Middelfart Kommune, siger Asbjørn Børgaard.

- Jeg er ikke personen til at gå ud og dømme, om det her er rigtigt eller forkert. Men jeg observerer, at der er rigtig mange mennesker, der reagerer på Paul Erics historie.