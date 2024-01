Tanja opfordrer til bøfhus-boykot - ejes af udskældt rigmand

Tanja Bundgaard fra Randers er af mange, der ikke er videre imponeret over den fynske milliardær Torben Østergaard-Nielsen. Hun har samlet en liste over virksomheder, som han ejer og opfordrer alle til at boykotte dem. Listen har hun lagt ud på sin Facebook, skriver TV 2 Østjylland.

Hun er dybt forarget over, at ejeren bag dermed ikke har tænkt sig at betale for oprydningen af det gigantiske jordskred ved Ølst. Derfor opfordrer hun til at boykotte rigmandens virksomheder. En af de virksomheder, Tanja Bundgaard fra nu af boykotter, er Jensens Foods, der ifølge virksomhedens hjemmeside ejer Jensens Bøfhus-restauranterne i Danmark. En af de ni fynske ejere bag er Torben Østergaard-Nielsen, og derfor boykotter hun nu den velkendte restaurant, siger hun til TV 2 Østjylland.

Du kan se listen over virksomheder i Tanja Bundgaards opslag herunder: