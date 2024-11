Tarvelig indbrudstyv pakkede julegaver op

Lørdag klokken 12 indløb der en anmeldelse hos Fyns Politi om, at en ubuden gæst have tiltusket sig adgang til et hjem på Frederiksøvænget i Middelfart.

Af døgnrapporten fremgår det, at der var stjålet kontanter fra adressen, men det var ikke den eneste ugerning, der var begået, om end den anden nok ikke falder ind under nogen strafferet.

For tyven havde nemlig også pakket flere julegaver op. Hvad der var i julegaverne, oplyses ikke, men tyven lod dem i al fald blive, fremgår det af døgnrapporten. Heri fremgår det også, at der et par timere senere indløb to andre anmeldelser om indbrud på Frederiksøvænget.