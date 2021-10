Tidligere viceborgmester dømt for at videresende billeder af seksuel karakter

Det mangeårige medlem af byrådet i Middelfart Kommune Mikkel Dragmose-Hansen blev ved Retten i Odense mandag idømt 30 dages betinget fængsel.

Det skriver B.T.



Han var tiltalt for via en falsk profil på datingsiden scor.dk at have fået tilsendt billeder af seksuel karakter, som kunne bruges til at krænke den ene forurettede i sagen.

Derudover var han sigtet for "ubrerettiget at have videregivet billeder", skriver mediet. Der var tale om billeder af "stærk sekuel karakter".

Straffen udmøntes i samfundstjeneste, og derudover skal det tidligere byrådsmedlem betale 5.000 kroner i tortgodtgørelse til den forurettede.

Der var nedlagt referatforbud til retsmødet, og oplysninger stammer derfor udelukkende fra domsafsigelsen og retsmødebegæringen.