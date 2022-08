To af Danmarks ti vildeste kommuner er på Fyn

Forsker: Krisen forsvinder ikke med kampagne

Biolog Camilla Fløjgaard mener, det er godt, at mere biodiversitet kommer på den politiske dagsorden.

- Det hjælper med at få skabt fokus på, at vi har en biodiversitetskrise, og vi har rigtig mange sjældne arter og naturtyper, som kræver en indsats for, at vi kan vende tilbagegangen i biodiversitet, siger Camilla Fløjgaard, der forsker på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet.

- Man må ikke tro, at biodiversitetskrisen er gjort med Danmarks vildeste kommuner, men det er et rigtig godt startskud til, at vi kommer til at arbejde mere ambitiøst med at nå de internationale mål for at standse tabet af biodiversitet, forklarer hun.

Vinder får en million kroner

Der skal findes en vinder blandt de ti kommuner, der er udpeget som landets ti vildeste, og danskerne kan være med til at stemme.

Den Danske Naturfond giver vinderen af konkurrencen en million kroner til et vildt naturprojekt. Vinderen kåres 19. september.

Ifølge folkene bag kampagnen kan bedre biodiversitet - altså bedre levesteder til insekter, pattedyr, fugle, planter, svampe og bakterier - hjælpe med at afbøde naturkatastrofer samt modvirke skadedyr og sygdomme.

Det er dog ikke altid til glæde, når dyr får bedre levevilkår. I Odense har man i løbet af sommeren bøvlet med en ny larve, der har ædt haveejernes buske.